На Ставрополье открыли памятник руководителю советской атомной промышленности

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В ставропольском городе Лермонтове установили мемориал в честь Героя Социалистического Труда, десятикратного кавалера ордена Ленина Ефима Славского.

Ефим Славский почти 30 лет возглавлял Министерство среднего машиностроения СССР и был одним из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия.

Присутствующие на мероприятии гости и глава края подчеркнули значение вклада Ефима Славского в развитие Ставрополья и поблагодарили ветеранов, участвовавших в создании города.

Мемориал, выполненный из бронзы и гранита, разместился в городском сквере Победы. Напомним, российская атомная промышленность отметила в прошлом году свое 75-летие. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре начали строить новую дорогу. Она появится на улице Бирюзовой и Тюльпановой.