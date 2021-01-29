На Ставрополье помогут бесплатно решить проблему бесплодия

Супружеские пары и одинокие женщины, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, могут решить проблему и познать радость родительства благодаря национальному проекту «Демография» и процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Количество процедур с каждым годом увеличивается. Так, в 2020 году было запланировано 1906 процедур ЭКО и криопереносов, а выполнено клиниками края 2053 процедуры.

В прошлом году на учет в женские консультации по беременности встали 700 будущих мамочек, забеременевших после проведения ЭКО. Из них 378 уже стали мамами 403 малышей.

В этом году медучреждения Ставрополья, специализирующиеся на вспомогательных репродуктивных технологиях, проведут не менее 1963 процедур ЭКО и ее этапов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министерство здравоохранения Ставропольского края объяснило, почему в Ставрополе выздоровевших и умерших от коронавируса больше, чем заболевших.