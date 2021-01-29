На Ставрополье вернули тепло в пострадавшие от коммунальной аварии дома

В Невинномысске устранили коммунальную аварию, которая оставила несколько домов без тепла. Об сообщает пресс-служба краевого МинЖКХ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что днем 29 января в промышленной столице региона произошел порыв на водоводе. Из-за этого инцидента восемь многоквартирных домов на улицах Северной и Партизанской оставались без тепла и горячей воды.

В зоне отключения оказались более 800 горожан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставрополью.

По данным ведомства, всего в ремонтных работах участвовали 11 человек. Позже, к 16:00 29 января стало известно, что все работы завершились. «Порыв устранен в 15:20. К счастью, подача теплоносителя возобновлена.