Мэр Пятигорска пригласил горожан поучаствовать во власти

Фото: Инстаграм мэра Пятигорска

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов полностью поддержал тезис несанкционированных митингов: «Мы здесь власть!»

- Власть в стране принадлежит людям, и институты власти избираются народом. Но, власть – это еще и ответственность! Ответственность за системы ЖКХ, дороги, санитарную очистку, благоустройство и многое другое. Приглашаю всех желающих поучаствовать во власти. Приходите ко мне с проектами и предложениями. Вместе, плечом к плечу будем делать наш город лучше, пользуясь возможностями муниципальной власти, - обратился он к землякам.

В этом году избираются депутаты в городскую Думу. Ворошилов пригласил всех неравнодушных за судьбу родного Пятигорска принять в них участие.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья опроверг информацию о проведении митинга в центре города.

В сети стали распространять сообщения, якобы в субботу, 30 января планируют провести митинг в центре города по инициативе губернатора края. Владимир Владимиров прокомментировал эту информацию.