На Ставрополье 1,5 тыс учителей вакцинировались от коронавируса

На Ставрополье снизилась заболеваемость коронавирусом среди учителей. Среди преподавательского состава в крае уже 1,5 тыс человек сделали прививки от коронавируса. Подробности сообщает пресс-служба губернатора.

Эпидемиологическая ситуация в школах находится на постоянном контроле в региональном Минобре и Роспотребнадзоре. Все школы работают в штатном режиме, без случаев закрытия на карантин. А заболеваемость среди учителей, после начала вакцинации, начала снижаться.

Следующий этап – возобновление работы ВУЗов и ССУЗов. Отмечается, что пока они переведены на «удаленку» до 6 февраля.