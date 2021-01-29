В Дагестане гид сорвался в пропасть на глазах у туристов

В Дагестане туристическая группа стала свидетелями смерти гида. Несчастный сорвался в пропасть, показывая гостям региона красоту замерзшего водопада. Подробности сообщает региональное МЧС.

Несчастный случай произошел неподалеку от Хунзахской крепости. Туристы задержались, чтобы полюбоваться водопадом Тобот. К тому же, из-за холодов, вода в нем замерзла.

Именно это и стало причиной трагедии. Гид решил показать путешественникам лучший вид, проигнорировав безопасную обзорную площадку. В результате мужчина подошел слишком близко к краю обрыва. Под его ногами треснула ледяная корка, и мужчина провалился в пропасть.

К несчастью, прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. Тело погибшего сотрудники ГУ МЧС по Республике Дагестан извлекли и передали семье.