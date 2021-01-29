Один человек погиб и трое пострадали в тройном ДТП под Ставрополем

Тройное ДТП произошло на ремонтируемой дороге под Ставрополем. Краевое УГИБДД сообщает об одном погибшем и четырех пострадавших. Причина аварии – выезд на встречную полосу.

ДТП произошло около 18:00 на ремонтируемой трассе, соединяющей Ставрополь и Невинномысск. Автолюбитель на «ВАЗ 2110» не справился с управлением и вылетел на «встречку». В результате авто протаранило «Ладу Весту» и «Subaru Forester».

К несчастью, без жертв не обошлось. Пассажир «десятки», сидевший на переднем сидении, скончался на месте от травм. Еще три участника ДТП доставлены в больницу Ставрополя.