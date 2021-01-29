В Чечне частично сняли коронавирусные ограничения

В Чечне частично сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение в связи с улучшением эпидемиологической обстановки принял Рамзан Кадыров. В республике откроются кинотеатры, концертные залы, ТРЦ и другие заведения, связанные со спортом и досугом.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы и правительства Чеченской Республики, в республике возобновляет работу ряд учреждений. Это кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, дельфинарии и аквапарки, концертные залы, бани, сауны и бассейны. Однако из заполняемость не может превышать 50%.

Кроме того, посетители будут обязаны выдерживать социальную дистанцию и следовать другим профилактическим мерам.