Губернатор Ставрополья предложил ввести шестидневку для старшеклассников края

Губернатор Ставрополья предложил ввести шестидневную учебную неделю для старшеклассников края. Об этом стало известно 29 января. По мнению Владимира Владимирова, эти изменения помогут полноценному прохождению школьной программы.

Кстати, стало известно, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет в нашей стране с 31 мая по 2 июля. С 12 по 17 июля - дополнительный период. А вот досрочный период - отменили из-за коронавируса.

Сдавать экзамен будут школьники, планирующие поступление в высшие учебные заведения. Остальные выпускники для получения аттестата будут сдавать русский язык и математику в своих школах.

- Прошу проработать переход на шестидневное обучение. Обсудить с учительским сообществом и, в случае одобрения, принять меры по усилению образовательной программы для сдающих выпускные экзамены, - подытожил глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье снизилась заболеваемость коронавирусом среди учителей. Среди преподавательского состава в крае уже 1,5 тысяч человек сделали прививки от коронавируса.