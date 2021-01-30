В Пятигорске рассказали, что грозит тем, кто призывает подростков к беспорядкам на улице

В Пятигорске прокурор города Пятигорска Виктор Келлер рассказал о недопустимости участия несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях.

Закон гласит, что склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 6-ти месяцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что МВД по Ставропольскому краю напомнило местным жителям об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Поводом для публикации стали сообщения в соцсетях о том, что вскоре может пройти очередная акция в городах Ставрополья. За призывы к участию и провокации на таких мероприятиях предполагается административная ответственность.

Согласно статье 20.2 КоАП РФ, за «нарушение порядка проведения собрания» предполагается штраф до 100 тысяч рублей или арест до 20 суток.

Также руководство Госавтоинспекции региона информирует, что попытки заблокировать проезжую часть, любые провокационные действия со стороны митингующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и дорожной безопасности, и будут немедленно пресекаться.