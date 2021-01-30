В колонии Дагестана двоим заключенным продлили срок за избиение надзирателя

Инцидент произошел 28 ноября 2018 года, на территории ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан.

Там двое заключенных нарушили правила внутреннего распорядка. На замечания сотрудников колонии они отреагировали агрессивно, стали возмущаться, сопровождая свою речь нецензурной бранью.

В какой-то момент один из заключенных толкнул надзирателя на землю и вместе с другим нарушителем стал наносить удары ногами по его голове, причинив тому травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Дагестан.

Злоумышленников признали виновными и по совокупности приговоров частично присоединив к назначаемому наказанию неотбытую часть наказания по предыдущим приговорам, назначили им наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы, и 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому.

Защитники осужденных, посчитав, что приговор является незаконным и подлежит отмене в виду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан, изучив доводы апелляционных жалоб, пришла к выводу, что суд первой инстанции назначил осужденным справедливое наказание с учетом требований уголовного закона.

Определением суда обжалуемый приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об инциденте в дагестанском Хасавюрте. Днем 28 января одного из учащихся старшей школы посреди улицы жестоко избили сверстники. К счастью для мальчика, рядом оказались небезразличные взрослые.

Как сообщила разнявшая драку прохожая, толпа парней напала на одиноко шедшего по улице мальчика.