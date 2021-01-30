На Ставрополье уже более 17 тысяч человек сделали прививку против коронавируса

На Ставрополье набирает обороты иммунизация против COVID-19. На сегодняшний день прививку сделали уже более 17 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор края на очередном заседании регионального координационного совета по противодействию COVID-19.

- Но чтобы сформировать эпидемиологический барьер, и вернуться к нормальной жизни, нужно, чтобы не менее 1,2 миллиона ставропольчан прошли иммунизацию, - считает Владимир Владимиров. Напомним, что вакцинация от коронавируса в крае является бесплатной и добровольной.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 233 жителей края. Число заболевших достигло 42255.

Еще три пациента скончались за последние сутки.