На Ставрополье работники вузов и ссузов получат возможность бесплатно обследоваться на COVID

На Ставрополье работники вузов и ссузов получат возможность обследоваться на COVID-19 и, при желании и отсутствии противопоказаний, сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Накануне он провел очередное заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

В частности, было решено, что с 6 февраля студенты вернутся к очному обучению. Но только при неукоснительном соблюдении профилактических мер – таких же, что уже используются в школах.

- Это новые режим использования аудиторий и логистика движения учащихся, применение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, регулярная санобработка помещений. Поручил министерству ЖКХ края помочь учебным заведениям с проведением дезинфекционных мероприятий, - подытожил глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья предложил ввести шестидневную учебную неделю для старшеклассников края. Об этом стало известно 29 января. По мнению Владимира Владимирова, эти изменения помогут полноценному прохождению школьной программы.