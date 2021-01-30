На Ставрополье проработают вопрос о возобновлении цирков в крае

По словам губернатора, динамика по COVID-19 в крае за несколько недель внушает осторожный оптимизм.

- Поэтому мы рассмотрели возможность новых шагов по пути снятия эпидемиологических ограничений, - заявил Владимир Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

В частности, на Ставрополье скоро решат вопрос о возобновлении работы цирков в крае.

Также в нашем регионе работники вузов и ссузов получат возможность бесплатно обследоваться на COVID. И, при желании и отсутствии противопоказаний, сделать прививку от коронавируса.

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