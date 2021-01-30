Жителям Ставрополья рассказали, как вернуть или заменить товар в аптеке

Если во время экспертизы выяснится, что недостаток в товаре возник по вине покупателя, то он обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы Фото: Мария АНАНОВА

Нередко между продавцом (аптекой) и покупателем возникает спор о причинах возникновения недостатков в товаре. В этом случае продавец обязан провести экспертизу товара за счет собственных средств.

Если во время экспертизы выяснится, что недостаток в товаре возник по вине покупателя, то он обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также расходы на хранение и транспортировку товара, связанные с её проведением.

Законом определены сроки возврата товара ненадлежащего качества. Так, в соответствии с п.6 ст.18 данного Закона вернуть товар можно в течение его гарантийного срока или срока годности. На большинство товаров, входящих в номенклатуру аптечных организаций, установлены сроки годности. Если же покупатель приобрел товар, на который срок годности не установлен, то его можно вернуть в разумный срок, под которым следует понимать два года с момента покупки (п.1 ст.19 Закона, п.2 ст.477 ГК РФ).

Согласно ст.21 Закона в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене аптека обязана заменить этот товар в течение 7 дней со дня предъявления данного требования потребителем. Если необходима дополнительная проверка качества такого товара аптекой, то срок его возврата увеличивается до 20 дней со дня предъявления указанного требования.

Потребитель также вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом для удовлетворения соответствующих требований.

Что касается лекарственных средств, определить, является ли оно некачественным возможно только путем исследования его на соответствие требованиям нормативной документации, которое проводится исключительно экспертными организациями, аккредитованными в области контроля качества лекарственных средств в установленном порядке.

Если же вы столкнулись с ситуацией, которую не можете разрешить самостоятельно, Вы вправе обратиться за помощью к специалистам Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по телефону горячей линии 8-800-700-88-26 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00; перерыв с 13:00 до 13:45). Вы так же можете позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8-800-555-49-43 (круглосуточно).