На Ставрополье в первую «красивую дату» заключили брак 56 пар молодоженов

Фото: пресс-служба краевого управления ЗАГС

На Ставрополье в первую «красивую дату» 21.01.2021 заключили брак 56 пар молодоженов, из них 35 – в краевом центре.

Больше всего регистраций провели в отделе ЗАГС по Ставрополю. А если быть точнее, то 21.

С начала года в крае создано уже более 300 семей.

Следующая красивая дата будет палиндромом – 12.02.2021, которая одинаково читается в обоих направлениях. Кстати, в предыдущем году тоже была дата палиндром 02.02.2020 – день «четырех двоек». В этот день в Ставропольском крае решили объединить свои сердца почти 30 влюбленных пар.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в «красивую дату» 10.10.2020 заключили брак более 300 пар молодоженов.

Почти четверть из брачующихся в этот день (70) пар - официально получили статус семьи в Ставрополе.