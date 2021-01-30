Ставрополье на строительство спортобъектов получит почти 300 млн рублей

В Ставрополе в этом году построят большую комплексную площадку для сдачи нормативов ГТО.

В эксплуатацию планируется ввести спортивно-оздоровительный корпус в селе Сабан-Антуста Туркменского округа, ФОКи в селах Солдато-Александровском Советского округа и Арзгир Арзгирского округа.

В регионе работают 4 837 спортивных сооружений, в том числе 41 стадион, 1 193 спортивных зала, 90 плавательных бассейнов, 2 832 плоскостных и 680 других спортивных сооружений.

При этом в сельской местности функционируют 3 075 спортивных сооружений. Почти 300 млн рублей получит Ставрополье на строительство спортивных объектов уже в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с января началась экономическая перепись малого бизнеса. Это сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2020 год.

Бизнес-перепись по всей России проводит Федеральная служба государственной статистики. Завершится она 1 апреля 2021 года, сообщили в региональном министерстве экономического развития.