На Кавказе нашли без вести пропавших детей из Омской области

Фото: МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии полицейские нашли без вести пропавших подростков из Омской области.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы Моздокского района были задержаны двое подростков 2003 и 2004 годов рождения - воспитанников детского дома, - комментируют в республиканском МВД. - Несовершеннолетних гостей доставили в ОМВД и напоили чаем.

Из разговора с подростками полицейские выяснили, что 19 января 2021 года они вместе с 20-летним товарищем на его машине уехали путешествовать на Северный Кавказ. Педагоги детдома, обнаружив отсутствие воспитанников, обратились в полицию. И тогда сотруудники ОМВД России по Муромцевскому району Омской области объявили подростков в федеральный розыск.

- Друзей-детдомовцев доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владикавказе. В данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали «КП» в полиции Северной Осетии. - С ребятами пообщались психологи центра. Помимо профилактической беседы подросткам организовали экскурсию на Мемориальном комплексе «Барбашово поле». В ближайшее время их передадут инициатору розыска.