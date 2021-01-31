В Кочубеевском округе Ставрополья отремонтируют школу, детсады и спорткомплекс

В ближайшие два года в Кочубеевском районе Ставрополья отремонтируют семь социально значимых объектов: спортивный комплекс, детские сады, школу, Дома культуры. Работы проведут по проекту государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали "КП" в пресс-службе Минсельхоза СК.

- В селе Кочубеевское реконструируют спортивный комплекс «Урожай», ремонт которого не проводился с момента его ввода в эксплуатацию в 1982 году, - добавили в ведомстве. - В детском саду «Радуга» и «Гвоздика», в школе № 15 в селе Ивановское специалисты проведут замену оконных блоков, штукатурку фасадов, замену полов, устройство подвесных потолков, ремонт стен, а также отремонтируют инженерные сети и оборудование зданий. Это позволит создать оптимальные условия для пребывания в детских образовательных учреждениях порядка 1000 детей.

Преобразятся и Дома культуры в станице Георгиевская, в хуторе Усть-Невинский и в хуторе Сотниковка.