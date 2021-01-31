В Ставрополе начались первые задержания митингующих

Несанкционированный митинг в центре Ставрополя Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставрополе жители собираются в районе Крепостной горы на несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Сегодня подобные не согласованные властями акции проходят в разных регионах. В центре Ставрополя по этому случаю дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии. На площади Ленина стоят автозаки и силовики ОМОНа. Пока протестующие собираются отдельными группами по 20-30 человек. - Начались первые задержания для установления личности, - передает корреспондент «КП-Северный Кавказ» с Крепостной горы.