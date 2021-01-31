Пособников боевиков задержали в Ингушетии

В Ингушетии задержали пособников боевиков, ликвидированных летом прошлого года за убийство сотрудника Росгвардии Увайса Алиева. Поймали троих жителей республики, одного во время операции ранили. Подозреваемые, рассказывает источник в силовых структурах, перевозили в своих машинах бандитов, продукты для них и оказывали прочую помощь.

Напомним, 28 июля вечером у трассы "Кавказ", на окраине села Яндаре, террористы убили 32-летнего росгвардейца Алиева и похитили его табельное оружие. Позже во время перестрелки несколько боевиков открыли огонь по силовикам и встречным огнем двое были уничтожены.