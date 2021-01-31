В полиции Северной Осетии выясняют причины ДТП с тремя пострадавшими

В Северной Осетии полиция проводит проверку после аварии на Московском шоссе в городе Владикавказ, произошедшей 31 января вечером. Столкнулись иномарки "Тойота Прадо" и "Мерседес". Машины, установили сотрудники, двигались в попутном направлении. Водитель "Мерседеса" превысил скорость и поэтому врезался в "Тойоту". "Мерседес" опрокинулся и загорелся. Его водитель и двое пассажиров попали с различными телесными повреждениями в больницу Ардона, угрозы жизни нет.

- Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - комментируют в МВД по РСО-Алания.