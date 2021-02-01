На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались два человека

На Ставрополье от коронавируса скончались два пациента за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались еще два пациента. Всего за весь период пандемии – 932. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 227 жителей края. Всего число зараженных достигло 42711. Из хороших новостей:

за прошедший день из-под меднаблюдения выписали еще 71 человека. В целом на Ставрополье число тех, кто смог справиться с болезнью составляет уже 38311 человек. За прошлую неделю проведено свыше 31 тысячи тестирований на COVID-19, выявлены новые случаи передачи инфекции. В том числе, были и бессимптомные носители болезни.