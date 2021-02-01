На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 227 человек

За прошлую неделю на Ставрополье провели более 31 тысячи тестирований на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая неделя началась с данных о заболевших коронавирусной инфекцией. Так, в нашем крае диагноз подтвердился еще у 227 человек.

Все они находятся под контролем местных медиков. Число зараженных в регионе достигло 42711. К сожалению, снова зафиксированы жертвы инфекции.

Так, за прошлые сутки от коронавируса скончались еще два пациента, чья болезнь протекала в тяжелой форме.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 932.

За прошлую неделю на Ставрополье провели более 31 тысячи тестирований на COVID-19. Также в нашем крае продолжается вакцинация от коронавируса. Сделали прививки 19,2 тысячи человек. - Но инфекция все еще рядом и представляет опасность. Это требует самого внимательного отношения к своему здоровью. Будьте бдительны, соблюдайте рекомендации врачей и не болейте, - обратился губернатор региона к землякам.