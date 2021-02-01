Еще 48 млн рублей получит Ставрополье на бесплатные препараты для лечения COVID-19

Ставропольский край получит на бесплатные препараты для лечения COVID-19 еще 48 млн рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего же регионы нашей страны дополнительно получили больше 2 миллиардов 700 миллионов рублей на обеспечение бесплатного лечения тех, кто болеет в легкой форме.

Для Ставрополья это не первый транш.

До этого в край направили 58 млн рублей из федеральной казны. На эти деньги препаратами бесплатно обеспечили почти 7,5 тысяч пациентов, которые лечатся от коронавируса дома.

Чтобы получить набор лекарств, нужно обратиться в государственное медицинское учреждение в кабинет неотложной помощи или вызвать участкового терапевта домой. И только врач определяет перечень препаратов, которыми будет лечиться конкретный пациент.

Если же лечение пациенту выписали в частной клинике, то препараты придется покупать за свой счет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителям Ставрополья рассказали, как вернуть или заменить товар в аптеке.

Согласно ст.21 Закона в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене аптека обязана заменить этот товар в течение 7 дней со дня предъявления данного требования потребителем.

Если необходима дополнительная проверка качества такого товара аптекой, то срок его возврата увеличивается до 20 дней со дня предъявления указанного требования.