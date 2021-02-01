В Ставрополе директор компании скрыла от налоговой более 17 млн рублей

Фото: пресс-служба СКР России по краю

Против директора ОООРМК «Деловые отношения» возбудили уголовное дело. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

По данным ведомства, с января 2017 по декабрь 2019 года женщина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 17 миллионов рублей.

Сейчас следователи проводят обыск и проводят выемку документов коммерческой организации. Расследование уголовного дела продолжается.