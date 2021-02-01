Губернатор Ставрополья отменил два распоряжения по коронавирусу

Владимир Владимиров отменил два распоряжения, связанных с коронавирусом. Об этом сказано на портале правовой информации Ставропольского края.

- Признать утратившим силу распоряжения губернатора Ставропольского края от 5 октября 2020 года (№ 482-р), от 24 ноября 2020 года (№ 593-р), - говорится в документе.

Оба распоряжения касаются ограничительных мер, которые должны соблюдать прибывающие в край граждане. Документ обязывал приезжих носить маску и держать социальную дистанцию в общественных местах. Кроме того, должностные лица должны были уведомлять о наказании за нарушение режима самоизоляции.

Распоряжение об отмене документов опубликовано и подписано 29 января.