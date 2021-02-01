На Ставрополье школьники с 3 февраля уйдут на каникулы

В краевом центре график каникул будет единым: с 3 по 9 февраля будут отдыхать первоклассники, с 4 по 9 февраля — остальные дети Фото: Архив "КП"

На Ставрополье школьники готовятся уйти на каникулы. Это будет дополнительный отдых. Так, каникулы у детей продлятся с 3 по 7 февраля.

Первоклассники со всего края отдыхают с 1 по 7 февраля. В краевом центре график каникул будет единым: с 3 по 9 февраля будут отдыхать первоклассники, с 4 по 9 февраля — остальные дети.

Ранее «КП-Сенверный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья предложил ввести шестидневную учебную неделю для старшеклассников края.

По мнению Владимира Владимирова, эти изменения помогут полноценному прохождению школьной программы.