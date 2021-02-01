На Ставрополье молодые горцы на лошадях пытались украсть невесту

Инцидент произошел на ставропольском курорте. Так, в Кисловодск на лошадях приехали четверо парней. Молодые горцы решили украсть девушку, на которой один из них хотел жениться. История закончилась не совсем романтично.

Как пишут очевидцы в местном паблике, парни нарушили общественный порядок, масочный режим, нанесли повреждения элементам благоустройства города.

Полицейские вместе с управлением муниципального контроля задержали нарушителей.

Против них составили административные протоколы. Напомним, что такие случаи на Ставрополье, да и в целом, на Северном Кавказе не редкость.

Пылких женихов вместо свадьбы ждут аресты и штрафы за содеянное преступление.