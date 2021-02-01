Житель Ставрополя ответит за оскорбление в сети евреев

Житель Ставрополя на своей странице «ВКонтакте» разместил серию постов, содержащих признаки публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности в отношении лиц, объединенных по национальному признаку (евреям).

Против него возбудили уголовное дело. Правоохранители провели обыски по месту проживания мужчины.

Там они обнаружили патроны различного калибра в количестве 252 штук, взрывпакет и детонатор к сигнальной ракете. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

После чего против этого злоумышленника возбудили еще одно уголовное дело.

Суд признал жителя Ставрополя виновным и приговорил его к штрафу в размере 60 тысяч рублей.