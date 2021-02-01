На Ставрополье планируют провести тестирование профессорско-преподавательского состава на COVID-19

апланировано проведение тестирования профессорско-преподавательского состава на COVID-19, также предусмотрена возможность пройти вакцинацию против коронавируса Фото: Архив КП

В Ставрополе 1 февраля провели еженедельное рабочее совещание краевого правительства. Его участники обсудили вопросы, связанные с запланированным с 6 февраля возвращением к очному формату обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

Губернатор отметил как обязательное условие для этого проведение в них проверки на соответствие всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Запланировано проведение тестирования профессорско-преподавательского состава на COVID-19, также предусмотрена возможность пройти вакцинацию против коронавируса. Иммунизация является добровольной. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

С учетом наметившейся тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в крае, Владимир Владимиров поручил подготовить предложения по постепенному возвращению сети учреждений здравоохранения в штатный режим работы.

Эти меры смогут быть реализованы в случае дальнейшего снижения уровня заболеваемости.