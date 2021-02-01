Губернатор Ставрополья поручил обеспечить возможность реабилитации для людей, перенесших COVID-19

В Ставрополе провели еженедельное рабочее совещание краевого правительства. Одно из поручений губернатора касается реабилитационной помощигорожанам, перенесшим коронавирусную инфекцию и нуждающимся в восстановлении после перенесенного воздействия болезни на легкие.

- К середине месяца необходимо предусмотреть 300 коек в лечебных учреждениях кавминводской и ставропольской агломераций реабилитации наших земляков. Чтобы все нуждающиеся в такой помощи могли ее получить, - поставил задачу Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что новая неделя началась с данных о заболевших коронавирусной инфекцией. Так, в нашем крае диагноз подтвердился еще у 227 человек. Все они находятся под контролем местных медиков.

Число зараженных в регионе достигло 42711. К сожалению, снова зафиксированы жертвы инфекции.