На Ставрополье отменили двухнедельный карантин для приезжающих

При этом режим самоизоляции для жителей Ставрополья старше 65 лет или с хроническими заболеваниями не отменили. Посидеть дома их просят до 18 февраля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

Так, теперь учреждения культуры могут проводить мероприятия на открытом воздухе. Естественно, с соблюдением всех мер эпидемиологической профилактики.

Приезжим из других территорий теперь не нужно отправляться на самоизоляцию. До этого им необходимо две недели не покидать место пребывания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

При этом режим самоизоляции для жителей Ставрополья старше 65 лет или с хроническими заболеваниями не отменили. Посидеть дома их просят до 18 февраля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил обеспечить возможность реабилитации для людей, перенесших COVID-19.