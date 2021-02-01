На Ставрополье за неделю поймали более 800 лихачей

На Ставрополье с 25 по 30 января проходила операция «Скорость. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Дорожные полицейские охватили наиболее аварийные участки в Александровском, Грачевском, Буденновском, Левокумском, Шпаковском районах, Георгиевском, Кировском, Ипатовском, Изобильненском, Нефтекумском, Петровском, Советском городским округах, а также в регионе КМВ и на федеральной трассе «Кавказ».

Операция проводилась с помощью экипажей ДПС, а также скрытых патрулей, которые не обозначены цветографической окраской. Сотрудники ГИБДД использовали ручные скоростомеры «бинары».

Так, за 6 дней сотрудники Госавтоинспекции составили 834 административных материала за нарушение скоростного режима.

129 водителей превысили допустимую норму более чем на 60 километров, либо совершили данное деяние повторно.

За указанные правонарушения им грозит лишение права управления сроком до 1 года. В ближайшие дни операция «Скорость» будет возобновлена.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после аварии в Ставрополе устанавливают личность сгоревшего водителя. ДТП случилось на улице Атаманская после 19 часов. Водитель вылетел в кювет из-за небезопасной скорости. Машина опрокинулась и загорелась.