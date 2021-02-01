На Ставрополье в 2021 году отремонтируют 371 многоквартирный дом

На Ставрополье в 2021 году должны быть отремонтированы 384 многоквартирных дома. В 15 из них заменят лифты. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко.

На 18 из этих объектов уже ведутся работы. По другим зданиям завершается подготовка проектной документации и конкурсные процедуры.

Кстати, на днях в ставропольском селе капитально отремонтированный спортзал принял участников патриотического турнира.

Соревнования по волейболу среди мужчин прошли в селе Благодатном Петровскогоокруга. Посвятили их78-й годовщине освобождения Ставрополья и Петровского округа от немецко-фашистских захватчиков.