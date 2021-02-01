Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

Дагестанец погиб в ДТП с лошадью и «Мерседесом». Авария произошла ночью в Бабаюртовском районе республики.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Дагестана, около часа ночи на 14 километре трассы «Бабаюрт – Гребенская» автомобиль столкнулся с лошадью. Как животное оказалось на дороге – будут разбираться следователи.

К несчастью, ДТП оказалось смертельным. Водитель «Мерседеса» скончался в машине реанимации по пути в больницу.

– По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, – резюмировали в пресс-службе.