На Ставрополье медики получат 16,2 млн рублей выплат за выявленные онкозаболевания у пациентов.

Кроме того, в бюджет территориального фонда ОМС края направят 42,9 млн рублей для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и медицинского персонала. Об этом сообщили в краевом ФОМС.

Распоряжение о распределении более 1,1 млрд рублей между регионами на специальные стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации будет направлено дополнительное финансирование, а они, в свою очередь, выплатят деньги сотрудникам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

Так, теперь учреждения культуры могут проводить мероприятия на открытом воздухе. Естественно, с соблюдением всех мер эпидемиологической профилактики.