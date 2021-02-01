На Ставрополье установили величину прожиточного минимума

На Ставрополье установили установили величину прожиточного минимума на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас прожиточный минимум составляет 10081 рубль. Для трудоспособного населения он равен 10749 рублей, пенсионеров — 8646 рублей.

Для детей этот показатель достигает 10621 рубля. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что специалисты комитета Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провели мониторинг розничных цен на социально значимые продукты.

Выяснилось, что за неделю на 5,1 % упала цена на яблоки, на 3,8 % — на репчатый лук, на 2,9 процента — на морковь, на 1,7 %— на картофель и пшено, а также на 1,5 % на гречневую крупу.