Губернатор рассказал, какие молодежные форумы и фестивали проведут на Ставрополье в 2021 году

На Ставрополье в 2021-2022 годах планируют провести как традиционные молодежные мероприятия – Северо-Кавказский форум «Машук», конкурс «Солдатский конверт», так и новые события.

В их числе - фестиваль творчества молодежи «На высоте», а также форум «Российская школьная весна». Планы их проведения были намечены еще до начала пандемии.

- Безусловно, окончательное решение по проведению молодежных событий и их формату будет принято с учетом складывающейся эпидобстановки, - сообщил губернатор края.

Первым в конце апреля этого года должен стартовать фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт».

В этом году он должен выйти на общероссийский уровень, а в состав жюри конкурса будут приглашены известные российские вокалисты.

В качестве возможного времени проведения творческого фестиваля «На высоте» рассматривается осень 2021 года – период после завершения весенне-летней кампании вакцинации от COVID-19.

Также среди предполагаемых проектов этого года общекраевой школьный выпускной бал. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.