На Ставрополье началась подготовка к форуму «Машук-2021»

На Ставрополье начата подготовка к Северо-Кавказскому образовательному форуму «Машук», в рамках которого предполагается провести 20 мероприятий. Часть из них будет посвящена объявленному в России Году науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

- В 2020 году мы провели «Машук» онлайн. Получилось отлично. Но дух этого форума, рожденного на Ставрополье и ставшего одной из визитных карточек края, - в живом общении ребят из самых разных регионов.

Именно к этому формату мы хотим, и будем стараться вернуться, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что также среди предполагаемых проектов этого года общекраевой школьный выпускной бал.