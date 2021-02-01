Экс-мэр Пятигорска ответит перед судом за четыре преступления

Лев Травнев. Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева направили в суд. Об этом сообщает прокурор Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Экс-чиновника обвиняют в четырех преступлениях. В период с 2011 по 2013 год Травнев незаконно выдал разрешение на строительство автосалона и заправки на землях, которые должны были использовать в лечебных целях. Ущерб природе оценен в 623 тысячи рублей.

В 2016 году обвиняемый также изменил вид использования земли, где потом построили многоэтажку. Из-за этого аренда участка снизилась на 5,2 млн рублей. По этим фактам против Травнева возбудили дело по статье "Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение интересов общества и государства".

- В целях возмещения причиненного ущерба заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем заявлен иск о взыскании с обвиняемого в доход бюджета муниципального образования – города-курорта Пятигорск свыше 5,8 млн рублей, - сказано в сообщении.

Расследование проводило ГУ МВД по СКФО. Дело передано в Пятигорский городской суд.