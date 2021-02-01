На Ставрополье 19 тысяч человек пришли на вакцинацию от коронавируса

Более 19 тысяч ставропольцев уже прошли первый этап вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжается вакцинация от коронавируса. Уже 19 249 человек получили первый компонент вакцины. Полностью прошли процедуру 3 578 жителей края. Еще более 3 тысяч ставропольцев ждут своей очереди.

Как сообщает губернатор Владимир Владимиров, ожидание никак не связано с дефицитом самой вакцины – люди лишь ожидают, пока она поступит в ближайшие прививочные пункты.

– Сейчас в наличии более 18 тысяч доз первого компонента «Спутника V» и 33,1 тысячи доз – второго. Ожидаем новых поставок, – пишет губернатор в соцсетях.

Записаться на иммунизацию можно несколькими способами.

В интернете можно заполнить форму на региональном портале госуслуг или едином краевом портале здравоохранения.

По телефону можно позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства или единому номеру 122.