На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки скончались еще 6 человек. Число умерших в регионе достигло 938. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 225 ставропольцев. Число зараженных в крае достигло 42936.

За понедельник, 1 февраля еще 199 человек выписали из-под наблюдения врачей. Они выздоровели и отправились восстанавливаться после коронавируса домой.

Общее число тех, кто справился с болезнью, на Ставрополье составляет уже 38 510 человек. Также в регионе продолжается тестирование для выявления новых фактов заражения.

Всего выполнено уже свыше 1 миллиона 244 тысяч таких исследований.

Каждый случай передачи инфекции берется под медицинский контроль.