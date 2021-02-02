На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 225 человек

На Ставрополье продолжает расти число умерших пациентов от коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 42936. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 225 человек.

К сожалению, продолжают умирать пациенты. Так, за прошлый день еще шесть человек скончались от коронавируса в нашем крае. Число умерших достигло 938. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Встреча с коронавирусом - это все еще риск. Свести его к минимуму поможет вакцинация, которая продолжается в крае. Важным остается и соблюдение правил эпидемиологической профилактики. Берегите себя! Всем желаю здоровья!- обратился Владимир Владимиров к землякам.

Из хороших новостей: в крае выздоровело 38510 человек. За последние сутки болезнь победили 199 пациентов. В нашем регионе продолжается тестирование для выявления новых фактов заражения.

Всего выполнено уже свыше 1 миллиона 244 тысяч таких исследований. Каждый случай передачи инфекции берется под медицинский контроль.