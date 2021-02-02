Ставрополь может стать национальным символом России

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Ставрополь продолжает борьбу за звание национального символа России и в 2021 году.
Напомним, что новое народное голосование стартовало на сайте https://город-россии.рф .
Сейчас краевая столица находится на 3 строчке рейтинга среди остальных городов-столиц регионов.
У него уже свыше 15 тысяч голосов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Условия прежние: голосовать можно не более одного раза в сутки, регистрация не требуется.
Данные о текущем результате голосования обновляются в режиме реального времени. Выбрать свой город можно до 30 декабря 2021 года до 15:00 по мск.