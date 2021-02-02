Минприроды Ставрополья ищет виновников загрязнения ручья Волчий

Инспекторский состав министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья выехал на территорию пересечения ул. Южный Обход и ул. Космонавтов в краевом центре.

Во время проведения контрольных мероприятий зафиксирован факт загрязнения сточными водами с пенным образованием водного объекта - ручья Волчий.

Специалисты уже отобрали пробы воды. Сейчас ведется административное производство по установлению виновного лица, допустившего нарушение. Об этом рассказал глава Минприроды региона Андрей Хлопянов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске вандалы выкопали кусты можжевельника, вечнозеленые тропические юкки и декоративные туи. Всего озеленители обнаружили пропажу 13 растений. Как выяснилось позже, пять кустов уничтожено.