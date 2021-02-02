Россияне стали брать больше ипотечных кредитов в УРАЛСИБ

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ подвел итоги работы за прошлый год. По итогам 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3. Общее число ипотечных кредитов составило 13 тысяч на сумму 38,3 млрд рублей.

Ипотечный кредитный портфель на 1 января 2021 года составил 89,7 млрд рублей, увеличившись за 2020 год в 1,2 раза.

При этом объем кредитов на покупку первичного жилья вырос в 1,5 раза. Спрос на «вторичку» увеличился в 1,1 раза. Граждане также активно пользовались услугой рефинансирование кредитов. По сравнению с показателями 2019 года, спрос на нее увеличился более чем в 2 раза, по программе с господдержкой «Семейная ипотека» — в 2,1 раза.

Напомним, в Банке УРАЛСИБ действует несколько направлений жилищного кредитования. В зависимости от предпочтений, клиент может воспользоваться программой на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Также доступны программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека 6,5%». Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Подробную информацию по действующим программам кредитования можно получить в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»