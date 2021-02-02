Глава Карачаево-Черкесии рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Фото: сайт главы КЧР.

Рашид Темрезов провел традиционную пресс-конференцию с участием журналистов региональных, окружных и федеральных СМИ. В течение полутора часов он ответил почти на 50 вопросов.

Глава КЧР отметил, что за последние 5 лет в республике построено около 400 объектов. Это достаточно серьезная цифра, большой объем. По-прежнему, по его словам, одной из приоритетных задач остается улучшение водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов.

Рашид Темрезов сообщил, что республика планирует войти в программу реновации жилья (законопроект был принят Госдумой в 3-м окончательном чтении). Кроме того, по его словам, республика - один из лидеров по реализации программы переселения аварийного жилья в стране. И планирует сохранить за собой эту позицию.

Подробно остановился глава КЧР планах по развитию Черкесска, что подразумевает благоустройство общественных и дворовых территорий, строительство 5 спортивных спортлощадок, реконструкцию Центра детского развития и школы № 8, строительство Молодежного центра в парке «Юность», школы в микрорайоне Юбилейный на 204 места. Кроме того, глава КЧР рассказал о планах по благоустройству Набережной города Черкесска (от моста в Псыже до медсанчасти, - всего порядка 200 га).

Озвучил он и планы по развитию Карачаевска, где в текущем году будет завершена реконструкция стадиона «Саулукъ», а также начнется строительство Ледового дворца на 250 зрительских мест - первого в республике.

Представителей СМИ интересовала борьба с коронавирусом, дальнейшие планы по модернизации здравоохранения. Рашид Темрезов отметил, что в рамках Года медицины в Карачаево-Черкесии запланированы строительство и реконструкция ряда медицинских учреждений.

- Владимир Владимирович дал новый старт модернизации здравоохранения в нашей стране. Мы достаточно плотно включились в эту работу. Во время пандемии не прекращали строить фельдшерско-акушерские пункты, ремонтировать районные участковые больницы, строить новые объекты, удалять внимание модернизации здравоохранения и обеспечению материально-технической базы,- сказал Рашид Темрезов.

Он рассказал о планах на текущий год. В рамках утвержденной программы модернизации первичного звена здравоохранения в КЧР на 2021 году запланированы: поставка 24 единиц легкового транспорта для участковой службы, приобретение 9 единиц дорогостоящего медоборудования, строительство врачебной амбулатории в а. Эрсакон, реконструкция здания поликлиники Малокарачаевской ЦРБ, капремонт ФАПа в а. Бавуко.

Кроме того, в рамках нацпроектов заработает санавиация, будут дооснащены региональный сосудистый центр и республиканский онкодиспансер, поставлены 9 передвижных мобильных комплексов для обслуживания отдаленных населенных пунктов. Будет продолжена реализация программы «Земский доктор», к работе в селах привлекут 21 узкопрофильных специалиста.

Ответил глава республики и на актуальный вопрос о вакцинации. Рашид Темрезов заявил, что по медицинским показаниям, в виду наличия антител, пока еще не прививался. Однако он заверил о своих намерениях сделать себе прививку от коронавируса в будущем.

В рамках своей ежегодной пресс-конференции руководитель республики дал оценку эпидемиологической ситуации в Карачаево-Черкесии, которая характеризуется снижением количества больных, но по-прежнему остается серьезной.

Полная версия отчета о большой пресс-конференции главы КЧР - здесь.