ВТБ Лизинг в 2020 году передал клиентам имущество на 120 млрд рублей

В 2020 г. ВТБ Лизинг передал клиентам транспорт, технику и оборудование общей стоимостью более 120 млрд руб. 52% от нового портфеля пришлось на Москву, 12% - на Центральный федеральный округ, по 9% - на Приволжский и Северо-Западный ФО.

43% нового бизнеса пришлось на легковые и грузовые автомобили, 36% - на железнодорожную технику, 11% - на спецтехнику, 7% - на телекоммуникационное оборудование, оргтехнику, компьютеры.

- Несмотря на то, что в 2020 году пандемия и связанные с ней ограничения оказали негативное влияние на лизинговую отрасль и почти у всех игроков рынка объемы нового бизнеса снизились, были отдельные сегменты и регионы, где нам удалось, наоборот, существенно нарастить объемы сделок. Например, в 2,3 раза вырос этот показатель в сегменте телеком и ИТ: в 2020 г. мы поставили клиентам оборудование на 8,9 млрд руб. Появились сделки с морскими судами (1,5 млрд руб.), медицинским оборудованием (300 млн руб.). Мы ведем большую работу по популяризации лизинга как инструмента финансирования новых инвестиционных проектов и программ модернизации оборудования, рассказываем о тех преимуществах, в частности, по налогам, которые государство предоставляет при его использовании. И видим результат: лизингом все чаще пользуется не только крупный бизнес, но и малые и средние предприятия, а также ИП. Особенно позитивно то, что растет число обращений в регионах. На 2021 г. мы ставим отдельной задачей рост сотрудничества с небольшими компаниями и региональным бизнесом, - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.

Наибольший рост по объемам сделок в 2020 г. показали Северо-Кавказский (33%), Южный (16%) и Приволжский (11%) федеральные округа. Стоимость поставленного в данные регионы оборудования составила 1,4 млрд руб., 6,1 млрд руб. и 11,2 млрд руб. соответственно.

Значительно увеличились объемы передаваемой техники в рамках льготной программы Минпромторга. По легковым автомобилям показатель вырос в 6,3 раза до 1,7 млрд руб., по грузовому транспорту - на 48% до 5,9 млрд руб.