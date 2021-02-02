В Ставрополе средняя зарплата в здравоохранении составила 39,8 тысячи рублей

В Ставрополе назвали среднюю зарплату в области здравоохранения и социальных услуг Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ставрополе назвали среднюю зарплату в области здравоохранения и социальных услуг. Так, в области здравоохранения она составила 39,8 тыс. рублей. Что касается строительной сфере, то там - 37,2 тыс. рублей.

В образовании – 31,8 тыс. рублей. Эти данные приводит пресс-служба Северо-Кавказстата. В целом, в краевом центре на 2,8 процента увеличилась средняя зарплата работников.

Однако на конец декабря 2020 года в органах городской службы занятости состояло на учете 13,7 тысячи незанятых трудовой деятельностью человека, ищущих работу. 13,4 тысячи из них – имели статус безработного, 3,1 тысячи – получали пособие по безработице.